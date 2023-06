30-årig har købt maskinfabrik med 30 ansatte: - Det er en beslutning, der fylder

HILLERSLEV:Selv om Hillerslev Maskinfabrik A/S fik ny ejer 1. maj, er det business as usual på den snart 70 år gamle virksomhed med knap 30 ansatte.

For den nye ejer, 30-årige Jesper Krog Sørensen, har overtaget en veletableret og veldrevet virksomhed, som har specialiseret sig i at fremstille maskiner og udstyr i rustfrit stål. Kunderne er virksomheder i fødevareindustrien. Både i Danmark og i en række europæiske lande.

Virksomheden, som kan føre sin historie tilbage til 1955, var ikke udbudt til salg, fortæller Jesper Krog Sørensen, som med lidt hjælp fra sin far fik kontakt til ejerne og stillede dem spørgsmålet: Er I til salg.

Efter seks-syv måneders drøftelser var tingene forhandlet på plads og overtagelsen en realitet.

Det fyldte

- Det var den ting, der fyldte allermest i den periode, hvor jeg også havde mit arbejde at passe, fortæller Jesper Krog Sørensen, der oprindelig er udlært kleinsmed hos BILA på Mors og senere uddannet som maskinmester i Aarhus. Uddannelsen sikrede ham efterfølgende arbejde for BILA med udgangspunkt fra Aarhus.

Men hvor er koblingen mellem en virksomhed i Hillerslev og en 30-årig maskinmester i Aarhus. For der er en kobling. Det lurede nogle få med indsigt i lokale forhold og relationer kort efter, at Jesper Krog Sørensen oplyste, at han havde overtaget maskinfabrikken. I den forbindelse fortalte han, at han var født i Thisted, har boet i Nors for senere at flytte til Mors med sine forældre.

Hans far, Per Bisgaard Sørensen, startede tilbage i 1988 BILA i en lade i Thy og kendte fra dengang Hillerslev-virksomheden og dens ejere, brødrene Ole, Jørgen og Jens Gregersen og vidste også, at de havde en alder, som kunne tale for muligheden af et generationsskifte. Efter overtagelsen sidder Per Bisgaard Sørensen og Ole Gregersen begge i bestyrelsen for Maskinfabrikken Hillerslev A/S

Efter syv år i Aarhus er Jesper Krogh Sørensen "tilbageflytter" til Thy. Og det var ikke svært. Jeg skulle kun spørge mig selv, siger han.

- Jeg har overtaget en sund og veldrevet virksomhed, men har fra sidelinjen helt fra barnsben af fulgt det arbejde, min far lagde i sin virksomhed, fortæller Jesper Krog Sørensen, som på den måde kender vilkårene.

- Det var spændende at være med på fabrikken. Se og føle på metallet, opleve maskinerne og alt det, der foregik. Det gav mig lysten til at prøve selv. Jeg har altid haft lyst til at lave noget selv, og har ladet mig fortælle, at jeg allerede som dreng kunne lide, at der skete noget omkring mig, siger han.

"Tilbageflytter"

Med tanke for sine tidlige barneår i Thy og for tiden på Mors, vil han godt kalde sig "tilbageflytter". For efter syv år med bopæl i Aarhus er adressen nu Thisted.

- Det var ikke svært at flytte. Jeg skulle kun spørge mig selv, siger Jesper Krog Sørensen og tilføjer, at den udfordring, har har givet sig selv, kræver ham 100 procent.

- Det er noget, jeg synes er spændende og har haft lyst til i mange år, siger han og tilføjer, at vennerne i Aarhus forstår, hvorfor han ikke altid har tid til at vende forbi, når de ringer og spørger.

- Men jeg har da fritid og tid til at koble af og holde mig fysisk aktiv med løb og træning. Det er også et frirum, men det er om aftenen.

Dagtimerne bruges med fuld fokus på virksomheden og i vished om, at den første prioritet for en ny mand ikke er ensbetydende med, at alt skal ændres.

Ind under huden

- Til en start bliver det business as usual. Vi laver gode maskiner og andre produkter i høj kvalitet. Det er vigtigt at passe på det, man har. Det er det gode fundament at vokse på. Lige nu er det svært for mig at sige, hvad der kommer til at ske, siger Jesper Krog Sørensen og tilføjer, at den udvikling, han ser for virksomheden, skal bæres frem af de nuværende medarbejdere.

Medarbejderne er dygtige og mange har høj anciennitet, siger Jesper krig Sørensen - her sammen med Søren Hansen, tv., og Carsten Petersen

- De er dygtige, mange af dem har høj anciennitet og som noget vigtigt har vi kompetencerne i huset til at gøre tingene selv. Og vores maskiner og udstyr er 100 procent på højde med det, der er brug for.

På den baggrund kan Jesper Krog Sørensen koncentrere sig om at "få det hele ind under huden" og gøre det i vished om, at medarbejderne kan deres kram og at de tre tidligere ejere fortsat er med på et endnu et stykke af virksomhedens videre rejse.