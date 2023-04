30-årig realiserer drøm: Køber maskinfabrik i Thy

HILLERSLEV:Maskinfabrikken Hillerslev A/S får ny ejer fra 1. maj.

Her overtager 30-årige Jesper Krog Sørensen den knap 70 år gamle virksomhed fra de nuværende ejere, brødrene Ole, Jørgen og Jens Gregersen. Virksomhedens medarbejdere fik meddelelsen om handlen op til weekenden.

- Jeg overtager en veletableret og veldrevet virksomhed. Den blev etableret af de nuværende ejeres far tilbage i 1955, forklarer Jesper Krog Sørensen.

- Virksomheden skal føres videre både i samme ånd og med de samme produkter som hidtil. Det er de ting, som har gjort Maskinfabrikken Hillerslev anerkendt i vide kredse, siger Jesper Krog Sørensen, som med overtagelsen af virksomheden realiserer en drøm om at få sit eget.

Maskinfabrikken Hillerslev får nu ejer fra 1. maj. Foto: Bo Lehm

Den nye ejer er udlært kleinsmed og uddannet som maskinmester. Han er født i Thisted og har boet i Nors inden han med sine forældre flyttede til Mors.

Her har han senest arbejdet på BILA A/S i Nykøbing.

Maskinfabrikken Hillerslev er en ordreproducerende virksomhed med kunder i fødevareindustrien. Virksomheden har specialiseret sig i at udvikle og producere løsninger i rustfrit stål til kundernes individuelle behov.

- Jeg kommer med branchekendskab, men de nuværende ejere vil i en periode arbejde med i virksomheden, så der bliver tale om en glidende overgang, hvor jeg kan trække på deres kompetencer og viden. Ole Gregersen fortsætter i virksomheden, men Jørgen og Jens Gregersen trapper gradvis ned. Men for mig venter der en opgaver i at udbygge mit kendskab til de brancher, fabrikken samarbejder med.

Jesper Krog Sørensen understreger, at han altid har haft lyst til at blive selvstændig.

- Muligheden kom her, og nu skal jeg føre de nuværende ejeres livsværk videre. Det bliver spændende. Det er en velfungerende virksomhed med dygtige medarbejdere. Mange har høj anciennitet, og jeg glæder mig til at lære dem alle nærmere at kende.