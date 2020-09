30 dårlige minutter: Thisted vendte kampen til en sejr

THISTED:Tirsdag aften kunne spillerne på Thisted FC’s Serie 1 hold igen række armene i vejret og juble over en sejr. Denne gang gik det ud over Støvring IF, der blev sendt hjem med et nederlag på 3-2.

Hjemmeholdet fra Thisted kommer ellers skidt fra og var bagud 0-2, inden der var spillet 20 minutter.

- Vi spillede alt for langsomt den første halve time, og vi spillede alt for meget til siden. Men da vi kom bagud 0-2, var det som om, at det gik op for spillerne, at de skulle bevæge sig noget mere, siger Thorbjørn Larsen, der er træner for Thisted FC.

Efter 23 minutter kom Thisted FC tilbage i kampen med en reducering til 1-2. Det skete, da et hjørnespark blev headet ud til Lukas Andersen, der kunne sparke bolden i mål.

Herefter begyndte spillet at hænge bedre sammen for hjemmeholdet, og efter 33 minutter slog thyboerne til igen. Denne gang var det på et indirekte frispark fem meter udenfor feltet, som blev spillet til Kasper Yde, der midt for mål sparkede bolden fladt over i venstre side af målet.

I anden halvleg fortsatte Thisted FC med at kreere chancer, og efter 58 minutter blev de igen belønnet med en scoring. Her var det Kasper Yde, der vendte spillet i venstre side og spillede Rasmus Røge fri i dybden. Han tog et par driblinginger, hvorefter han spillede bolden ind foran målet til Frederik Vestergaard Kristensen, der med indersiden sparkede bolden i mål.

- Vi spillede godt i anden halvleg og havde flere chancer til at gøre det til 4-2, men vi fik et gult kort efter 65 minutter og var en mand i undertal. Der blev vi lidt presset, men vi fik heldigvis afværget deres angreb, siger Thorbjørn Larsen.

Kampfakta

Fodbold, serie 1

Thisted FC

Støvring IF

Resultat: 3-2

Pausestilling: 2-2

Mål: 0-1 (16), 0-2 (19), 1-2 Lukas Andersen (23), 2-2 Kasper Yde (33) og 3-2 Frederik Vestergaard Kristensen (58)