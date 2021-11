31-årig gjorde sig til butikstyv for roulade til 22 kr.

BEDSTED:En 31-årig mand fra Langå blev overvældet af sukkertrang, da han fredag kl. 09:58 besøgte Spar i Bedsted.

Butikkens udvalg af kager viste sig at være en uimodståelig fristelse, og han stak en roulade under armen, som han hastigt begav sig af sted med uden at have til hensigt at betale.

Hvorvidt, der var tale om en hindbær-, marcipan- eller kakaoroulade er uvist, men personalet opdagede under alle omstændigheder mandens forehavende og tilkaldte politiet, der kunne sigte den 31-årige for butikstyveri.

Thisted Politi oplyser, at det fristende stykke bagværk udgør en værdi på 22 kr.