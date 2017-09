31-årig tiltalt har erkendt dødsvold

THISTED: I en lejlighed på Møllevej i Thisted skete der i de sidste dage af februar noget ganske voldsomt. En 31-årig mand stak eller snittede en anden ligeledes 31-årig mand 79 gange og det blev fatalt.

Retssagen mod gerningsmanden begynder i dag i Retten i Holstebro, og nævningene skal sandsynligvis ikke bruge lang tid på skyldsspørgsmålet, men måske mere om det var drab eller vold med døden til følge, og hvilken straf det skal medføre.

Den 31-årige erkendte allerede i grundlovsforhøret dødsvold, men om beviserne alligevel rækker til en straf for drab skal sagens to eller tre retsdage vise.

Den 31-årige har siddet varetægtsfængslet siden drabet, hvor han selv ringede til politiet og sagde, at der var en død mand på adressen.

Ud over knivstikkene skal den 31-årige også forklare sig om en voldsepisode for et år siden i Thylejren.

Hvis der ikke bruges længere tid på sagen end beregnet, kan der falde dom sidst på dagen fredag.