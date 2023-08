3400 motorcyklister i fælles vandgang: Det var en fest

Ingen problemer overhovedet, heller ikke trafikalt, for set med politiets øjne forløb årets Thy Træf, der samlede knap 3400 motorcyklister, helt roligt, lige bortset fra en enkelt sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Det er meldingen fra lokalpolitiet i Thisted på bagkant af motorcykeltræffet på den tidligere campingplads i Iruplund ved Koldby, som hen over den forgangne weekend var blevet til den næststørste by i Thisted Kommune - og måske også periodisk den vådeste for de camperende motorcyklister.

Henning Frohn, formand for Thy Træf, genkender politiets billede af årets træf. Alt forløb roligt - og med rigelige mængder vand fra oven. Uden det dog ødelagde feststemningen på pladsen.

Alt forløb roligt og fredelig, fortæller Henning Frohn, formand for Thy Træf - og selv ikke en ordentlig gang vand lørdag eftermiddag kunne ødelægge stemningen på træfpladsen. Foto: Martél Andersen

- Alt er forløbet roligt og fredeligt, og den unge mand, som politiet fik fat i, blev fulgt til porten og fik klippet sit armbånd, siger Henning Frohn som understreger, at træffet skylles ned med øl, for stoffer af enhver art er ikke tilladt.

- Folk har en rigtig god selvdisciplin. Også når det kommer til oprydning. Det klarer de selv, siger Henning Frohn.

Træfpladsen er præget af at mange fødder har trådt jorden op, men den ligner på ingen måde billederne af camp-områderne fra sommerens musikfestivaler. Campen er en udfordring, siger træfformanden, for i lighed med andre festivaler er er en række krav, der skal opfyldes. Der skal være flugtveje, friarealer, holdes brandsyn og laves dokumentation for, at alt er i orden. Der er regler, som skal overholdes, og det gør deltagerne i træffet.

- Selvfølgelig skal vi bruge et par dage til at få alt i orden nu, hvor det hele er slut. Pladsen ser ud som om, her har gået gæs i 20 år, siger Henning Frohn, som mandag så de første tre af i alt fire store festivaltelte blive taget ned og kørt væk. Et fjerde for lov at stå et par uger endnu.

- Om 14 dage holder vi fest for hjælperne. Dem har vi haft et par hundrede af, mange af den er gamle rødder, nogen har været med siden det første træf i 1979, men de kan ikke helt slippe det. Og godt for det. Det er helt nødvendige. De lægger et stort arbejde i at få alt til at glide så tingene lykkes så godt, som de gør, siger Henning Frohn, som allerede nu ser frem mod 2024 - og endnu et træf.

- Som det ser ud nu, bliver det til en gentagelse næste år, siger han.

Blandt årets højdepunkter var en fællestur gennem Thy med lokalkendte guider.

- Det var en pæn succes, siger Henning Frohn og tilføjer, at det helt i arrangementets ånd også var aktiviteterne på pladsen, der gav stemning.

- Folk hygger sig, får en øl eller to, og selv når der kommer et skybrud som lørdag eftermiddag, finder folk ud af det. Så rykker de sammen i teltene og fester videre på den gode måde.

Henning Frohn havde på forhånd en forventning om at byde velkommen til 4000 træfdeltagere. Det blev lidt færre.

- De deltagere, vi manglede, har nok set vejrudsigten og er blevet hjemme, men vi havde deltagere både fra Danmark, Belgien, Holland, Norge og Tyskland. Blandt andre, siger Henning Frohn og tilføjer, at det ikke kun er hans hjælpere, som er "gamle rødder". Det er mange af gæsterne også.

- Mange er grå i toppen, og desværre kommer der færre førstegangsdeltagere til i forhold til de ældre, som vælger træffet fra. I år havde vi en tysk gæst, som kom her første gang i 2019. Nu er han 78 og meddelte, at motorcyklen var ved at være for tung for ham, så i år bliver det sidste gang for hans vedkommende.