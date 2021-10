39-årig mand dømt for narkosalg: Får ubetinget fængselsdom

HOLSTEBRO:Tirsdag stod en 39-årig mand fra Frøstrup tiltalt ved Retten i Holstebro i en sag om hashsalg.

Han var tiltalt for i november 2020 at være i besiddelse af 100 g. hash, som han videresolgte, samt for besiddelse af 30 g. marihuana, hvoraf han havde videresolgt 17 g.

Han var også tiltalt for inden november 2020 at have været i besiddelse af ca. 320 g. hash, da politiet fandt 16.000 kr. i kontanter på hans adresse, som man mente måtte være fra hashsalg.

Desuden var der nedlagt påstand om konfiskation af i alt 21.472 kr., 23 g. marihuana og to digitalvægte.

Anklager på sagen Camilla Berg oplyser, at manden blev dømt for besiddelse og videresalg af de 100 g. hash og 17 g. marihuana.

Dommeren fandt, at de 5472 kr., manden havde i lommen, da han blev pågrebet, stammede fra hashsalg, og pengene blev konfiskeret.

Til gengæld blev han frikendt for besiddelse af de 23 g. marihuana, der blev konfiskeret fra adressen.

- Det var efter min påstand, for jeg mente ikke, der var tilstrækkelig bevis for, at det fundne marihuana tilhørte den tiltalte, siger Camilla Berg.

Han blev også frifundet for salg af de 320 g. hash, men de 16.000 kr. i kontanter, der blev fundet på adressen, blev konfiskeret til betaling af sagens omkostninger.

Den 39-årige har begået kriminaliteten i sin prøvetid efter en tidligere betinget dom, og derfor takserede dommeren med fire måneders ubetinget fængsel.

Manden udbad sig betænkningstid med hensyn til at anke dommen.