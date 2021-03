40-årig mand dømt til behandling: Truede sagsbehandler med at slå hendes børn ihjel

THISTED:”Jeg ved, hvor du bor, og jeg ved, hvem du er. Jeg slår dine børn ihjel, og jeg slår dig ihjel.”

Disse skræmmende trusler fik en sagsbehandler på Jobcentret i Thisted slynget i hovedet, da hun i november 2019 havde en samtale med en dengang 38-årig mand. Manden, der bor i Thisted, truede også med, at han havde en bombe i sin taske.

Til flere andre ansatte i Jobcentret råbte han: ”Jeg slår chefen ihjel, og jeg slår hendes barnebarn ihjel”.

I april 2020 var manden involveret i en lignende episode på Thisted Rådhus. Her kastede han et glas vand i ansigtet på en tjenestegørende socialchef og truede manden. Truslerne lød noget i retning af ”Din beskidte, lede karl, jeg skal nok sørge for at ramme dig, dine børn og dine børnebørn. Du skal brænde op i helvede. Du får aldrig fred for mig, jeg ved, hvor du bor. Jeg skal nok opsøge dig.”

Manden truede også en kvindelig sagsbehandler på rådhuset og knuste i øvrigt to flasker håndsprit.

Siden de to episoder er manden blevet mentalundersøgt. Da han forleden stod tiltalt for trusler og vold ved retten i Holstebro, var det en ren tilståelsessag. Der blev derfor ikke behov for at høre de vidner, der ellers var indkaldt, oplyser Christian Skov Poulsen, anklager i sagen.

Han oplyser, at manden fik en foranstaltningsdom, hvilket vil sige at han skal lade sig ambulant indlægge til psykiatrisk behandling. Det vil være overlægen og kriminalforsorgen, der bestemmer, om der er behov for en egentlig indlæggelse.

Manden er ikke tidligere dømt.