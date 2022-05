400 går for en god sag: 14 hold bar en stafet for livet

THISTED: Selv om meget er nyt, er der nogle ting, som ikke skal ændres. Blandt dem er nedtællingen inden en sværm af gule balloner slippes fri som markering af starten på fighterrunden - og den lysceremoni, som efter mørkets frembrud er en stemningsfyldt anledning til at mindes de, der nok fightede, men alligevel tabte kampen mod en kræftsygdom.

En sværm af gule balloner stiger mod himlen og markerer starten på ”fighterrunden”. Foto: Bo Lehm

Det siger Preben Dahlgaard, formand for Stafet for Livet i Thisted, som lørdag for andet år i træk blev afviklet med udgangspunkt på Storetorv i Thisted, men med 13 ”satellitter” - lokale udgaver af arrangementet, fordelt rundt om i andre af kommunens byer og andre steder i Thisted by. Hvert arrangement tæller som et hold, så status på Stafet for Livet i det, Preben Dahlgaard kalder en revitaliseret 2022-udgave er 14 hold med samlet godt 400 deltagere.

- Coronanedlukningen var en anledning til at gentænke arrangementet, som nu blevet mere ”decentralt” og er af et halvt døgns varighed mod et helt døgn før coronanedlukningen, siger Preben Dahlgaard med tanke for, at Stafet for Livet tidligere samlede alle deltagende hold til et døgnlangt arrangement på sportspladsen bag gymnasiet og Thyhallen.

- Sidste år splittede vi for første gang arrangementet op med lokale underarrangementer, og det er en model, andre også har valgt at bruge, siger Preben Dahlgaard som med et blik ud over Storetorv konstaterer, at Stafet for Livet nu er blevet en del af Thisteds byliv lørdag formiddag, hvor arrangementet kan følges af de, der alligevel er i byen og kommer forbi - og det gør de. Folk stopper op, snakker og fightere og frivillige bag arrangementet er pludselig blevet meget synlige i gadebilledet.

Preben Dahlgaard, formand for Stafet for Livet, som i år havde samlet 14 hold med tilsammen godt 400 deltagere og Storetorv i Thisted var centrum for aktiviteterne. Foto: Bo Lehm

- Der sker flere ting i byen. Blandt andet Kulturens Dag, og det hele er med til at skabe liv og opmærksomhed, siger Preben Dahlgaard og tilføjer, at selv om Stafet for Livet bevidst er ”decentraliseret” med de 13 lokale aktiviteter, hænger tingene sammen alligevel.

- Der kommer underholdning ud til de lokale arrangementer, og de indslag, der er på scenen på Storetorv i løbet af dagen, livestreames ud til de lokale stafetter og omvendt. Så det hele er bundet sammen, siger Preben Dahlgaard.

Specielt et indslag markerer sammenhængskraft. Det er aftenens lysceremoni. Der tændes lys både til de lokale arrangementer og på Storetorv, men det er med mulighed for at samle de lokale lys som bidrag til en samlet lysfest.

- Så lyset bliver i høj grad det fælles for arrangementet, siger Preben Dahlgaard om den ceremoni, der lørdag aften markere afslutningen på Stafet for Livet. Lys til at mindes og lys til eftertanke.

Gul var lørdag den dominerende farve på Storetorv i Thisted. Foto: Bo Lehm

Hvor nogen bruger dagen til at mindes, er det for andre en anledning til at glæde sig over, at der er fightere, som overvinder en kræftsygdom.

Dina Skriver Frost fortalte om sin egen lillesuperhelt, sønnen Sigurd på fire, som var født med en kræftsygdom, men som i dag er kommet ud på den anden side og lever et liv som sine jævnaldrende efter at have taget sin egen kamp mod sygdommern.

Sigurd er ikke den eneste fighter. Dem var der mange af på Storetorv lørdag formiddag. Klædt i gule T-shirts.

Stafet for livet på Store Torv i Thisted

15





























- Det er et tegn på, at I alle er superhelte, sagde Dina Skriver Frost i den fightertale, der også er en del af Stafet for Livet.