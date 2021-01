41-årig satte ild til ejendom, han tidligere havde boet i

THISTED:Det var forsætligt og med vilje, at en nu 41-årig mand i begyndelsen af september satte til en beboelsesejendom Rosenkrantzgade 22-24 i Thisted.

Det afgjorde Retten i Holstebro i dag, efter sagen har kørt over to dage i denne uge. Det fortæller anklager Christian Skov Poulsen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Branden i beboelsesejendommen begyndte i kælderen, og blev opdaget af en beboer i stueetagen tidligt om morgenen, da beboerens røgalarm gik i gang.

Beboeren fik hurtigt slået alarm og fik evakueret andre beboere, og mindre end en halv time efter, at alarmen var slået, fortalte den på den tidspunkt 40-årige mand en bekendt, hvad han havde gjort. Det skete på Engvej i det centrale Thisted. Manden blev derefter anholdt.

- Han erkendte i retten, at han havde sat ild til ejendommen. Retten skulle tage stilling til, om han skulle dømmes efter den hårde paragraf 180 eller den mildere paragraf 181 i straffeloven, og han blev dømt efter tiltale, altså paragraf 180, fortæller Christian Skov Poulsen.

Den 41-årige har tidligere boet i den ejendom, han satte ild til. Han fraflyttede i foråret 2020 på grund af lejerestance.

- Han kunne ikke forklare, hvorfor han startede branden. Han er blevet mentalundersøgt og vurderet egnet til almindelig straf. Retten mente derfor ikke, der skulle særforanstaltninger til i forbindelse med strafudmålingen, siger anklageren.

Den 41-årige Niels Kjeldsen Smidt blev ved dagens retsmøde i Retten i Holstebro idømt to år og seks måneders fængsel for at sætte ild til ejendommen.

- Han var ked af det, og han modtog dommen uden betænkningstid, oplyser Christian Skov Poulsen.