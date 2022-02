44-årig kørte med stoffer i blodet - nu tager politiet bilen

THISTED:Kl. 09:15 torsdag formiddag stoppede politiet en bil, der kom kørende ad Østerbakken.

Bilen var påmonteret prøveplader og må derfor ikke bruges til at fragte gods eller personer, der er uvedkommende for det tilladte formål med kørslen. Bilens fører, en 44-årig mand bosiddende i Thisted Kommune, havde imidlertid passagerer med i bilen, og derfor blev han sigtet for manglende registrering af sit køretøj.

Politiet fandt desuden, at den 44-årige har påvirket af euforiserende stoffer, hvilket han blev sigtet for. Han havde da heller intet kørekort, og derfor blev han sigtet for kørsel i frakendelsestiden.

Og så kunne han i øvrigt vinke farvel til bilen:

- Vi konfiskerede bilen, fordi han har begået lignende forseelser flere gange, oplyser politikommissær Jørgen Jensen fra Thisted Politi.