45 nye lejligheder tæt på hav og natur er blevet revet væk

KLITMØLLER:"Redebyg" i Klitmøller kan nu hænge skiltet med "alt optaget" op. Interessen for de 45 lejligheder har været stor faktisk fra foråret 2021, hvor det første spadestik til byggeriet på Sandskudevej blev taget.

- Byggeriet er lavet med øje for de, der stod i kø for at få en bolig i Klitmøller - og når vi gjorde det, er det fordi vi selv troede 100 procent på ideen og fik overbevist en investor om det samme, siger Rasmus Johnsen, er en af idemændene bag "Redebyg" med 45 lejligheder fordelt på fem klyngehuse omkring et fælleshus.

Han erkender, at han undervejs i byggeriet mere end en gang har tænkt: Gad vide om det går.

- Men det gik, også selv om nogen var ved at falde bagover bare ved at tænke på, om det kunne lade sig gøre - og hvis det kunne, om det så var muligt at leje boligerne ud, siger Rasmus Johnsen.

Udviklingen har vist, at betænkelighederne var ubegrundede. De 45 lejeboliger i "Redebyg", hver med en størrelse på cirka 95 kvadratmeter, er i dag en del af et eget fællesskab, men også en del af fællesskabet i Klitmøller.

I oktober 2021 var der rejsegilde på Redebyg. Det blev holdt i vished om, at der var stor forhåndsinteresse for at få en af de 45 nye lejeboliger. Nu, et år senere, er alt besat. Arkivfoto: Bo Lehm

- Tanken har hele tiden været, at "Redebyg" skal være en del af Klitmøller, for det er lavet til folk med et fælles udgangspunkt: De vil bo i Klitmøller. Her har de fået en mulighed for at flytte hertil, bosætte sig og finde ud af, om det er her, de vil blive. Eventuelt på et tidspunkt i en anden bolig, forklarer Rasmus Johnsen, som lige nu har svært ved at tegne et skarpt billede af den typiske Redebyg-beboer.

- Vi har set ned i, hvem det er, der interesserer sig for Klitmøller og hvem det er, der er flyttet hertil gennem de seneste 10 år. Det er folk, som søger fællesskab, er aktive, holder af naturen. Det er familier med børn og andre, som vi være del af et fællesskab. Vi man helst være sig selv, er det nok ikke her, man slår sig ned.

Indtil videre, har den "klyngetanke", der er en del af "Redebyg", været en succes for det, Rasmus Johnsen kalder et inkluderende byggeri.

- Mig bekendt har formen ikke gjort, at nogen har valgt "Redebyg" fra, men lige nu er det hele nyt. Over tid vil det vise sig, hvem der ser sig som del af "Redebyg". Lige nu er det bare fint, at interessen har været så stor. Men her og nu er den foreløbige konklusion, at tanken bag projektet er rigtig og forudsætningerne for byggeriet holder.

Udgangspunktet for "Redebyg" har været at bidrage til at skabe variation i Klitmøller, men også både at fastholde og fortsætte den udvikling, byen har oplevet.

- Et middel er attraktive lejeboliger, som blandt andet tiltrækker unge, siger Rasmus Johnsen.

Om mætningspunktet er ved at være nået med "Redebyg" er et åbent spørgsmål.

- Det, der optager mig, er, hvad der er den nye trend i det her. Der er sket meget i Klitmøller. Ikke mindst i de sidste 10 år. Lige nu er det væsentligt, at vi holder tungene lige i munden, så vi bevarer de værdier, der har gjort det attraktivt at bo her og skaber udvikling uden at gå på kompromis med stedets kvaliteter.