46.000 følgere: 17-årige Max hitter på Youtube

THY:Da den 17-årige thybo Max Raldin startede med at lave videoer som 10-årig, havde han ingen anelse om, at han en dag ville tjene penge på sin hobby.

- Da jeg tilbage i 2014 begyndte at optage og klippe små videoer sammen, gjorde jeg det udelukkende, fordi det var sjovt. Jeg delte videoerne på Youtube med det formål, at venner og familie kunne se med. Lige pludselig kom der flere og flere visninger, og i dag har jeg 46.000 følgere på Youtube, siger Max Raldin i en pressemeddelelse fra Thy Erhvervsforum.

Under navnet ’Mester Utrolig’ deler den unge Youtuber ugentligt videoer, hvor han blandt andet præsenterer fun facts på sin helt egen måde. For at en video kan blive til, ligger der flere timers arbejde bag, som den unge Youtuber ved siden af gymnasiet finder tid til. Der skal skrives et manuskript, speaket skal indspilles, og efterfølgende skal det redigeres og klippes til en film. Det er et stort arbejde, der nu kaster penge af sig:

- Min Youtube-kanal er blevet mit job. Derfor har jeg fået en mere professionel tilgang til det, end jeg har haft tidligere. Hvor jeg tidligere bare delte det, jeg havde lyst til, tænker jeg i dag i langt højere grad over, hvad det er, mit publikum gerne vil se. Jeg bruger en del tid på at sætte mig ind i, hvorfor folk interagerer, hvordan jeg kan fastholde dem, og hvordan jeg skaber det bedste indhold, siger Max Raldin.

På Youtube er der flere måder, man som Youtuber kan tjene penge på. Max får de fleste penge fra reklameindtægter, og derudover sælger han tøj og merchandise under brandet ’Mester Utrolig’.

Max’ indtjening på Youtube gjorde, at den unge Youtuber pludselig skulle forholde sig til skat, momsregistrering og regnskab – ting han ikke anede, hvordan han skulle håndtere. Derfor kontaktede han Thy Erhvervsforum, der hjalp den unge iværksætter godt på vej.

- De kunne svare på mine mange spørgsmål og kunne hjælpe med det samme, siger Max Raldin i pressemeddelelsen.

Den unge iværksætter har fået blod på tanden, og han drømmer om, at han i fremtiden kan leve af at lave film.