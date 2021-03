49-årig sigtes for trusler på livet

THISTED:Et telefonopkald til Thy-Mors Energi har ført til en sigtelse mod en 49-årig mand fra Thisted.

Mandag 8. marts ringede manden til elselskabet og beklagede sig over en strømafbrydelse i så kraftige vendinger, at politiet mener, at der var tale om trusler på livet.

Politiet har nu fundet frem til manden, der erkender at have ringet til selskabet, men i øvrigt kan han ikke give nogen fyldestgørende forklaring på sin adfærd, oplyser politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.