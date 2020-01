50 år siden i dag: Da Lennon og Ono kom til Thy

THY-HANHERRED:I dag for 50 år siden - mandag 5. januar 1970 - blev der holdt et verdensberømt pressemøde i Thy, nærmere bestemt på Æ Verdensuniversitet i Skyum Bjerge.

I weekenden 3.-4. januar var et sandt verdensomspændende nyhedsstormvejr brudt ind over Vester Hanherred: Eks-beatlen og fredsapostlen John Lennon og hans japansk fødte kone, avantgardekunstneren Yoko Ono, var i Danmark, ja, i det nordvestjyske. Måske endda for at bortføre Kyoko, hendes femårige datter med den amerikanske video- og performancekunstner Tony Cox, som hun havde forladt til fordel for Lennon, og som derfor var draget til Europa med den fælles datter.

De kom her altså af helt private årsager - for at holde jul - men mens de var her, traf de rektor Aage Rosendal, og det møde kom til at betyde et livsvarigt venskab.

Når verdenspressen var på dupperne, skyldtes det altså især forlydender om, at årsagen til, at Lennon og Ono var rejst til Vester Hanherred, var, at de ville kidnappe Onos femårige datter Kyoko. Hun var nemlig på Filmskolen i Kettrup sammen med sin far, den amerikanske video- og performancekunstner Tony Cox. Og filmskolen var en udløber af Rosendals verdensuniversitet, der efter modellen fra Askov Højskole var bygget op med en central gård og en række aflæggergårde.

Da Lennon og Ono - der på vejen herop havde boet på Hotel d’Angleterre i København - indså, at de ikke fik fred, før de gav verdenspressen, om ikke den skandale den kom efter, så i hvert fald noget, blev der indkaldt til pressemøde.

At dette blev holdt på Verdensuniversitet i Skyum Bjerge - nu Fjordvang - skyldes alene, at der ikke var plads til så mange mennesker på Filmskolen i Kettrup. Og måske, at Rosendal så en enestående pr-mulighed i Lennons tilstedeværelse.

Under opholdet i det nordvestjyske, der varede til slutningen af januar, boede Lennon og Ono i et hus i Ellidsbøl ved Vust, som de havde lejet. Huset blev senere på året 1970 købt af Berit og Gunnar Hjelholt, det kendte kunstvæver- og psykologægtepar og som deres nordjyske sted kendt af mange gennem de seneste knap 40 år.

Det står i dag hen i det uvisse, om Ono havde til sinds at bortføre Kyoko. Måske - og i så fald tog Lennon nok med for at forsøge at forlige parterne.

Visse udtalelser af Filmskolens leder, David Nelson, og af Rosendal - pressen skulle jo have noget nyt hver dag, som Lennon sagde - om samarbejde med Lennon og Ono gav pressen ideer om, at de ville slå sig ned. Men skulle nok i virkeligheden dække over netop familiestridighederne. Disse blev - for en tid - bilagt med besøget i det nordvestjyske, men kom ellers til at vare i mange år.

Det var aldrig på tale at slå sig ned - for alvor. Men til gengæld har mange thyboer og hanboer gennem tiderne berettet om, at de her og der, på gaden og i butikker, har mødt den venlige eks-beatle. Og nu er der så gået 50 år.