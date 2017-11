500 unge samles til vælgermøde

THISTED: På mandag 6. november skal der for alvor diskuteres ungdomsliv og kommunalvalg, når 500 unge thyboer og godt 75 politikere og andre fra Thisted Kommune samles til ’UngdommensVælgermøde’ i Teutonersalen.

Men i modsætning til det klassiske vælgermøde er det politikerne, som er sat på skolebænken for at suge til sig, mens de unge sættes på scenen.

Det er unge fra KulturRummet, Demokratour og Thisted Kommunes Ungeråd, som står bag ’UngdommensVælgermøde’.

- Vi ønsker at skabe en anderledes dialog mellem unge og politikere ved at diskutere de emner, som vi unge selv er eksperter på. Vi håber, det er med til at give ungdommen en reel taleposition, og samtidig giver det politikerne en chance for at mærke, hvad de unge egentlig har på hjerte, siger projektleder Jakob Lundbye.

Det er derfor også de unge selv, der har udformet dagsordenen for ’UngdommensVælgermøde’.

I løbet af efteråret har arrangørerne været på en omfattende turné rundt til blandt andet Thisted Skateklub, Store Torv, forskellige skoler - og selvfølgelig også Thisteds højborg for ’hang outs’, McDonald’s.

På de mange besøg har de indsamlet over 400 post-it sedler med de unges tanker om fremtiden for Thy.

Det er disse sedler, der skaber grundlaget for vælgermødets programindhold.

Men det er ikke kun kommunalpolitikerne, som kigger med.

Tre folketingspolitikere får undtagelsesvis lov til at betræde den ellers politikerfri scene for at give salen en personlig peptalk om, hvorfor det er vigtigt at bruge sin stemme, og hvordan man kan gøre det.

De tre scenegæster er Simon Kollerup (S), Torsten Gejl (Å) og Torsten Schack Pedersen (V).

- De glæder sig! Det bliver uden tvivl den mindst gråhårede og mest farverige begivenhed i KV17 - og en markant anderledes måde at opleve de Thy’ske kommunalpolitikere, siger Emilie Juul Giese, kommunikationsansvarlig for Ungdommens Vælgermøde.