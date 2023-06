51-årig skal i fængsel for hvidvask

THISTED: Byretten i Holstebro har onsdag idømt en 51-årig thybo to års fængsel, hvoraf seks måneder er ubetinget. Retten fandt det dermed bevist, at manden har ladet sin virksomhedskonto bruge til at hvidvaske mere end otte millioner kroner.

I en periode fra slutningen af juli til september 2020 modtog den 51-årige 8.037.131 kroner på sin virksomhedskonto. Pengene blev sendt videre for at forsøge at sløre, at pengene kom fra strafbare forhold, skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Jeg er tilfreds med, at tiltalte er dømt i overensstemmelse med anklageskriftet, udtaler specialanklager Gorm Søgaard Lund fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Den 51-årige blev også dømt for forsøg på hvidvask af yderligere 790.000 kroner, som politiet dog nåede at beslaglægge, inden pengene blev ført videre til ukendte gerningsmænd.

Retten konfiskerede de 790.000 kroner.

Den 51-årige mand modtog dommen.