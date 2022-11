55-årig dømt for vanvidskørsel: Mister bil og kørekort

THY:En 55-årig mand fra Thisted skal 20 dage i fængsel og mister både bil og kørekort som følge af, at han en dag i juni trådte for hårdt på speederen i sin varebil.

Det var om eftermiddagen 18. juni, manden blev målt af en fartkontrol, da han kørte på en landevej i nærheden af Hurup. Her er hastighedsgrænsen 80 kilometer i timen, men bilisten blev målt til at køre mindst 162 kilometer i timen.

Det vil sige, at kørslen falder ind under de skærpede regler for vanvidskørsel, der trådte i kraft 31. marts 2021. Det gælder for eksempel, hvis man kører med en fart på mere end 100 procent af det tilladte og speedometeret kommer over 100 kilometer i timen.

Anklager Palle Fuglsang, der førte sagen for Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi, oplyser, at manden blev dømt efter anklageskriftet. Det vil sige, at han ud over 20 dages ubetinget fængsel blev idømt tre års ubetinget frakendelse af førerretten og konfiskation af det køretøj, han benyttede. Det var en VW transporter varebil.

- Det er det, det koster. Det er en væsentlig skærpelse i forhold til før ikrafttrædelsen af denne her ordning, hvor det tidligere kostede en bøde på under 10.000 kroner, et halvt års ubetinget frakendelse af kørekortet og ingen konfiskation, siger anklageren.

Den 55-årige thybo havde hyret en forsvarer, som forsøgte at få tilsidesat målingen, men det afviste retten i dommen, der blev afsagt 25. november. Selve sagen kørte ved retten i Thisted 17. november.

Manden har to uger efter domsafsigelsen til at anke sagen, hvis han ønsker det.