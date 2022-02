55-årig kvinde bed fra sig på værtshus

THISTED:En 55-årig kvinde sigtes efter restaurationsloven og har fået forbud mod igen at komme på Heidi's Bier Bar på Østerbakken i Thisted, efter at hun natten til lørdag undlod at følge anvisningerne fra værtshusets dørmand.

Kvinden blev bedt om at forlade stedet. Men hun slog ud mod dørmanden og ramte ham på skulderen, og da hun bagefter blev ført ud af værtshuset, bed hun dørmanden i hånden et par gange. Det oplyser lokalpolitiet i Thisted, der blev tilkaldt klokken 00.45.

Kvinden er bosiddende i Thisted Kommune.