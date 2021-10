56-årig dømt for at dele hundredvis af videoer med børneporno på nettet

THY:En 56-årig mand fra det nordlige Thy er ved retten i Holstebro blevet dømt for at have været i besiddelse af hundredvis af pornografiske videooptagelser af børn og for at have delt disse videoer på internettet.

Manden blev idømt fem måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste.

Anklager Cecilie Paaske oplyser, at politiet blev opmærksom på den tiltaltes aktiviteter på nettet i forbindelse med, at politiets Nationale Center for Cybercrime, NC3, foretog en målrettet efterforskning mod den fildelingstjeneste, der hedder eMule.

I anklageskriftet er nævnt, at den 56-årige mand benyttede sig af et beslægtet fildelingsprogram, der hedder eDonkey2000.

Politiet foretog en ransagning hos den 56-årige og fandt flere filmsekvenser på hans computer.

Manden havde via fildelingsprogrammet delt i alt 483 pornografiske videoer af personer under 18 år til et ukendt antal personer. Heraf var der 50 videoer med en samlet spilletid på cirka 13 timer af børn uden seksuelt aktivitet, 424 videoer med en samlet spilletid på cirka 105 timer af børn, der har seksuel aktivitet, samt ni videoer med en samlet spilletid på cirka fire timer af børn, der er udsat for særligt grove seksuelle forhold. Disse forhold var sket i perioden mellem august 2019 og januar 2020.

Dertil kommer, at der på hans computer lå yderligere 107 pornografiske videooptagelser af personer under 18 år.

Cecilie Paaske oplyser, at den tiltalte blev dømt i fuldt omfang.

Anklageren havde nedlagt påstand om en straf på seks måneders ubetinget fængsel.

- Så jeg er egentlig rimelig tilfreds med det retten kom frem til med de fem måneder, særligt når der er tale om en person, der ikke er tidligere straffet, siger hun.

Den tiltalte blev i øvrigt tildelt en advarsel om udvisning, men slap dog for at blive udvist af landet.

- Det er sådan en løftet pegefinger, forklarer anklageren.