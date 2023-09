57 medarbejdere håndterer 5,5 mia. kroner: Her er deres nye chef

Leasing-virksomheden Krone Kapital får ny direktør inden årsskiftet.

Det meddeler Krone Kapital i en pressemeddelelse. Den kommende direktør er 44-årige Allan Thisted Esbensen. Han kommer i de kommende måneder til at køre parløb med selskabets direktør siden 2012, Peter Christensen.

Allan Thisted Esbensen kommer fra en stilling som afdelingsdirektør med ansvaret for forretningsudvikling i Sparekassen Kronjylland. Han har tidligere arbejdet i forskellige finansielle virksomheder med arbejdsområder inden for ledelse og rådgivning af både privat- og erhvervskunder.

Udover erhvervserfaringen har Allan Thisted Esbensen suppleret og styrket sin ballast med en HA (BSc Erhvervsøkonomi) og en MBA fra Aarhus Universitet. Privat er Allan bosat i Kjellerup med sin hustru og to børn.

- Rekrutteringsforløbet har været en god proces, hvor der har været et spændende og kompetent felt af kandidater. Der har været fuld enighed i bestyrelsen om, at vi har valgt den bedste kandidat. Allan besidder en god balance af både finansiel kompetence og ikke mindst en ledelsesmæssig kompetence, der er helt central for funktionen, fortæller bestyrelsesformand Henning Hyrdum i pressemeddelelsen og fortsætter:

Peter Christensen har været direktør for Krone Kapital siden 2012. Privatfoto

- Vores afgående direktør Peter Christensen har formået at løfte Krone Kapital ud af rollen som et lille leasingselskab og op i et højere niveau. I ejerkredsen ser vi fortsat et stort potentiale i at udvikle vores fælles leasingselskab, og med Allan i spidsen er vi sikre på, at udviklingen af Krone Kapital kan fortsætte, siger Henning Hyrdum.

Når Allan Thisted Esbensen tiltræder pr. 1. oktober 2023, kommer han til at køre parløb med Peter Christensen året ud. Efter nytår har bestyrelsen ønsket at tilknytte Peter Christensen som konsulent, og han vil dermed fortsat have sin gang i Krone Kapital i en periode.

Krone Kapital A/S er ejet af Sparekassen Thy og Sparekassen Kronjylland. Krone Kapital A/S har eksisteret siden år 2000, og beskæftiger i dag 57 medarbejdere med kontor Nykøbing og håndterer en samlet forretningsvolumen på 5,5 mia. kr.