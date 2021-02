60-årig mand dømt for overfald på bror

BEDSTED:En 60-årig mand er ved retten i Holstebro blevet idømt syv måneders ubetinget fængsel for grov vold. Overfaldet gik ud over hans lillebror.

Voldsepisoden skete på en adresse i Bedsted natten til 20. december 2020. Ifølge de oplysninger, som NORDJYSKE den følgende dag fik fra Midt- og Vestjyllands Politi, var den 60-årige kommet op at toppes med sin lillebror efter at have drukket tæt. Skænderiet udviklede sig til håndgemæng.

Ifølge anklageskriftet gav den 60-årige broderen flere knytnæveslag i ansigtet. Da denne faldt bevidstløs om på gulvet, fortsatte den 60-årige med at slå ham i hovedet, så lillebroderen pådrog sig adskillige sår, blødninger samt et kraniebrud.

Manden var ved retten tiltalt for at have udøvet legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Anklager Flemming Hother oplyser, at manden blev dømt i overensstemmelse med anklageskriftet.

Han oplyser i øvrigt, at den 60-årige ikke tidligere har været dømt for vold.

Det er ikke afklaret endnu, om den forurettede får varige men efter overfaldet.