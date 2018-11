SÅRUP: En 60-årig mand, der er tilknyttet et bosted i Sårup ved Hanstholm, mistede tre fingre under et arbejde med en rundsav torsdag kl. 09.27.

Manden var i en slags beskæftigelse eller aktivering. De nærmere omstændigheder omkring ulykken har ikke været muligt at få oplyst.

Manden er ifølge politiets oplysninger bosat i Thisted.