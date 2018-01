601 fødsler på sygehuset i Thisted i 2017

THISTED: I 2017 kom 601 spædbørn til verden på Regionshospital Nordjylland i Thisted.

Det er et lille fald i forhold til året før, hvor der blev registreret 608 nyfødte.

- Der var mange asylansøgere blandt de fødende i 2016, så jeg er glad for, at vi stadig er over 600, fortæller chefjordemoder Majken Jensen.

Blot to år tidligere - i 2014 - var der kun 538 fødsler i Thisted, og i 2015 blev det til 578 fødsler.

De fødende kommer hovedsageligt fra Thy og Mors, men der er også kvinder fra Jammerbugt og Vesthimmerland, der vælger at føde i Thisted.