7,3 mio. kroner til testcenter for hustandsvindmøller

THY: Lokalplanen for et testcenter for husstandsvindmøller har været klar i snart et år, og nu ligger det fast, at der er afsat 7,3 millioner statslige kroner til centret, som etableres af Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Testcentret får tre prøvepladser, hvor der kan testes husstandsvindmøller med en højde på op til 25 meter målt fra sokkel til vingespids.

Folketingsmedlem og medlem af Thisted kommunalbestyrelse Ib Poulsen (DF) efterlyste allerede i september 2017 en status for sagen om testcentret. Det skete gennem en henvendelse til erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

Ib Poulsen ville med henvendelsen skabe klarhed for, om en tilkendegivelse fra 2011 om, at regeringen var indstillet på at finde et tilskud på 7,3 mio. kroner til etablering af testcentret stod ved magt.

- I forbindelse med anlægsloven om testcentret i Østerild opstod der en mulighed for at etablere et testcenter for små vindmøller, og Karen Ellemann lovede dengang, at regeringen ville finde penge til det, siger Ib Poulsen.

Nu er der både vished for det statslige tilskud og en lokalplan for det område nord for Vorupørvej mellem Hundborg og Faddersbøl, hvor testcentret skal etableres.

- Tilbage står nu, at Folkecentret får realiseret planerne, siger Ib Poulsen.