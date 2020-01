76-årig var forsvundet - nu er han fundet død

THISTED:76-årige Frans Henning Eriksen blev fundet død nær sin bopæl tirsdag formiddag. Han blev fundet af politiets hundepatrulje.

- Han var faldet ned ad en skrænt ved en p-plads tæt ved sin bopæl, men han lå i et krat, så der var ingen, som havde set ham, siger politikommissær Jørgen Jensen fra Lokalpolitiet i Thisted.

Der er intet, der tyder på, at den afdøde mand har været udsat for en kriminel handling, fastslår politikommissæren, der også kan oplyse, at der vil blive afholdt ligsyn for at fastslå dødsårsagen.

De pårørende er blevet underrettet.

Frans Henning Eriksen blev sidste gang set mandag 6. januar cirka klokken 18 ved sin bopæl på Rosenlundsgade i Thisted. Mandag i denne uge valgte politiet at efterlyse ham.

Frans Henning Eriksen var kendt for at samle flasker, og han plejede sædvanligvis at færdes en del på havneområdet i Thisted og de grønne områder bag slagteriet.