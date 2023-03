82-årig forregnede sig: Kørte ud på hovedvej og ramte bil

STAGSTRUP:En 82-årig mand forregnede sig, da han torsdag eftermiddag kl. 14.43 kom kørende af Møgelvej ved Stagstrup og ville dreje ud på Oddesundvej.

Her kom nemlig en 36-årig mand kørende i sin personbil i sydlig retning, og den 82-årige kunne altså ikke nå ud, inden et sammenstød mellem de to blev en realitet.

Heldigvis kom ingen noget til ved episoden, som kun resulterede i materiel skade. Den 82-årige er sigtet for at overtræde sin vigepligt.