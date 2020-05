85 år med politik - og meget mere: Mød Svend Heiselberg

Svend Heiselberg, fhv. folketings- og regionsrådsmedlem, Fresiavænget 42, Hanstholm, fylder mandag 11. maj 85 år.

Det er godt to år siden, han - efter ikke mindre end 50 år i politik - forlod det nordjyske regionsråd. Svend Heiselberg tog, som han dengang med et glimt i øjet formulerede det, ”en pause fra politik”.

Den politiske interesse er dog intakt. Han følger med og synes, at S-regeringen og statsministeren i forhold til corona ”har gjort det eneste rigtige og håndteret det flot”. Til gengæld er han, når det gælder klima, ”mere enig med dronningen, som er en klog dame, end med de fleste folketingsmedlemmer”.

For jo, vi skal tænke på miljøet. Men klimaet har, som Svend Heiselberg ser det efter at have levet af og med naturen et helt liv, skiftet karakter altid. Vandet vil fortsat stige, uanset hvad vi mennesker gør - ”se bare på de tre småbyer fem kilometer ud for Agger, der blev oversvømmet, længe før vi fik fly og biler”.

Arkivf oto: Henrik Louis

Den politiske karriere begyndte i 1968 i kommunalbestyrelsen i Hanstholm, hvor han havde sæde frem til 1981, den sidste periode som viceborgmester. 1970-78 sad han også i Viborg Amtsråd. 1979 blev han valgt til Folketinget, hvor han uafbrudt opnåede valg frem til 2005. Og så tog han endelig en tørn i det nye nordjyske regionsråd fra oprettelsen frem til 2018. I regionsrådet oplevede man ham som lurendrejeren og taktikeren, der havde sit instinkt som sit væsentligste politiske kompas, som tit kunne anvise et kompromis, alle kunne se sig selv i, og som også kunne slippe afsted med - uden at nogen tabte ansigt - at foreslå en debat afsluttet, når den for længe havde kørt i tomgang.

De første år i kommunalpolitik repræsenterede han en borgerliste, siden blev han valgt for Det Konservative Folkeparti. At det blev dette parti, han stillede op for, hang stærkt sammen med hans beundring for den konservative indenrigsminister H. C. Toft, der var thybo. 1975 væltede den konservative Hans Jørgen Lembourn den smalle Venstre-regering. Det havde Heiselberg det skidt med, og da han i en telefonsamtale med H. C. Toft fik det indtryk, at den konservative nestor måske ikke var så uenig med Lembourn, meldte Svend Heiselberg sig straks ud af de konservative - og ind hos Venstre.

Ikke så meget af ideologiske grunde - den slags har aldrig optaget ham stærkt. Men Venstre var jo ”partiet, der havde de tætteste bånd til landbruget og fiskeriet - de to erhverv, jeg selv havde arbejdet med,” som han siger.

I sin første valgkamp til Folketinget 1979 var Svend Heiselberg - der altid hellere har villet snakke med folk end læse lange dokumenter - ikke helt velbevandret i alle hjørner af Venstres politik. Den langt mere rutinerede socialdemokratiske kandidat i Skivekredsen, K. B. Andersen, sørgede dog for diskret at forsyne ham med små sedler med Venstres holdninger, når det kneb.

Siden var Svend Heiselberg aldrig bleg for at bistå en ny politisk kollega. Som da en ung, ukendt Pia Kjærsgaard, der arbejdede hårdt på at markere sig i offentligheden, ved et møde i Herning spurgte, om hun måtte sætte sig ved hans side. ”For du bliver jo altid fotograferet,” forklarede hun.

Arkivfoto: Peter Broen

Historien om den succesrige fiskeskipper i Thy, der i sammenlagt 18 år også var formand for fiskerne i henholdsvis Agger og Hanstholm, begynder imidlertid et helt andet sted i Jylland. Hans biologiske mor, Christine Heiselberg, drev en kro i Kruså. Hun havde i forvejen én søn uden for ægteskab, så for 85 år siden tog hun på diskret ophold i Aarhus og fødte en dreng, der straks blev bortadopteret til en ung arbejdsmand og hans hustru.

Parret, der dengang arbejdede på Clausholm Gods i Østjylland, døbte adoptivsønnen Svend Aage Sørensen.

Da han var tre, flyttede familien til Agger i det sydlige Thy. Her voksede fødselaren op i yderst beskedne kår. Skovhuset var 40 kvadratmeter stort, elektricitet var der ikke, og vand halede man op fra brønden. Efter syv års skolegang kom sønnen ud at tjene, først i landbruget, siden i fiskeriet.

Det var en af hans arbejdsgivere, der opfordrede ham til at søge kontakt med kvinden, der en snes år før havde givet ham bort.

Det krævede mange overvejelser, men han endte med at følge opfordringen. Det gav ham en ekstra familie, og med tiden accepterede adoptivforældrene også tingenes tilstand og fik et tæt forhold til den sønderjyske familie. Svend Heiselberg tog sin biologiske mors efternavn og navngav sin første kutter efter hende. Adoptivforældrene købte han til gengæld en ejendom til og hjalp faderen i gang med en mindre vognmandsforretning.

Faderen nåede at besøge sin søn i Folketinget, men var - som inkarneret socialdemokrat - nok lige så stolt over, at han fik lov at sidde i Anker Jørgensens stol! Han fulgte til det sidste sønnens politiske virke og lod gerne andre forstå, at han syntes, han havde givet ham en god uddannelse - Svend havde nemlig fra barnsben lært at bestille noget.

Arkivfoto: Ole Iversen

På Christiansborg nåede Svend Heiselberg at være formand for både kommunaludvalget og for markedsudvalget. Det var dog som en farverig trafikordfører, han især gjorde sig bemærket. Han og hans to kolleger fra S og K blev, ikke helt uden grund, beskyldt for at udgøre Folketingets trafikmafia. En kendsgerning er det, at trioen satte deres fingeraftryk på talrige små og store projekter i en lang årrække.

I alle årene på Christiansborg bevarede Svend Heiselberg sin tilknytning til fiskeri-erhvervet. Han blev fiskeskipper 1956, købte samme år egen kutter og har siden 1967 ejet forskellige virksomheder med tilknytning til erhvervet. Han har stadig sin daglige gang i et af disse firmaer på havnen i Hanstholm.

Jollen, han i de senere år selv har fisket fra, blev solgt for et års tid siden - ”Betty synes, det var bedst sådan”.

Hustruen og han har til september været gift i 60 år (og håber, at det til den tid bliver muligt at fejre mærkedagen lidt mere, end omstændighederne giver mulighed for ved 85 års-fødselsdagen). Parrets to børn, en søn og en datter, valgte begge at flytte til hovedstadsområdet og stifte familie dér. En overgang overvejede Betty og Svend Heiselberg at rykke efter dem, for ikke mindst de fem børnebørn (og senest et oldebarn) trak. ”Men jeg har altid ment, man som folketingsmedlem burde bo, hvor man var valgt, så vi er blevet i Thy”.

Helbredet er stadig godt, og der er gøremål derhjemme og på havnen - herunder en formandspost i havnens grundejerforening - der skal passes. Der er mange minder at se tilbage på fra ”et helt igennem godt og spændende liv”. Hvor dét skal slutte, er også afklaret. Betty og Svend Heiselberg har for flere år siden ”udtaget vores sidste plads på Hanstholm kirkegård”.