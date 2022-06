90 år gammelt snoretræk på pension: Nu kan kulisserne komme op og ned med motorkraft

THISTED:Lodder, trisser og godt gammeldags tovværk har i næsten 90 år sørget for, at tæpper, kulisser og lamper kom op og ned i det knap 12 meter høje rum over scenen i Thisted Musikteater.

Men nu er 22 hånddrevne træk erstattet af 12 elektriske, med ligeså mange motorer, der sidder på række i den ene side af scenen.

Dermed er der altså færre muligheder for at få ting og sager hejst op og ned. Men de 12 scenetræk skulle dække behovet, fortæller Chris Poulsen, formand for og daglig leder af Thisted Musikteater - og daglig leder af teatret.

- De gamle træk sad så tæt, at man reelt alligevel ikke kunne bruge dem alle sammen, fortæller han.

Foran og bag scenetæppet havde teatret i forvejen to elektriske træk til lamper. De er blevet fornyet med nye bomme. Derimod skal der stadig bruges håndkraft, når det bordeauxfarvede scenetæppe skal op og ned.

Ud over tæpper og kulisser til teaterforestillinger skal scenetrækket også kunne håndtere de storskærme, som mange af de musikere, der besøger musikteatret, bruger som "bagtæppe".

Under budgettet

I samme omgang er scenegulvet blevet høvlet af og malet. Det hele er blevet lavet takket være en bevilling på 1,1 mio. kr. fra Thisted Kommune, og modsat de fleste andre anlægsprojekter i denne tid har Thisted Musikteater holdt sig inden for budgettet. Faktisk ser projektet ud til at blive omkring 100.000 kr. billigere end beregnet.

Det er nu ikke fordi man har kunnet undgå prisstigninger:

- Men vi har forholdt os til det på den måde, at vi på forhånd spurgte, hvad vi kunne få for de penge, vi havde til rådighed, siger Chris Poulsen.

En modernisering af adgangen til scenen, med bl. a. en ny vareelevator, er på Thisted Musikteaters ønskeliste. Men det projekt må vente et par år.

Efter sommerferien går musikteatret i gang med en renovering af facaden ud mod Håndværkertorv og Christen Kolds Plads, som kommunen også har bevilget penge til. Derimod må en længe ønsket modernisering af adgangsforholdene til scenen vente et par år. Thisted Musikteater inviterer fredag til åbent hus, med mulighed for at besøge både den nyrenoverede scene og resten af den gamle teaterbygning.

Thisted Musikteater er blevet moderniseret