900 til fest for foreningslivet: Måske bliver det den femte højtid i Thy

THISTED:600 til spisning og andre 300 som tilskuere til det show, der er en væsentlig del af Thy Awards. Det er bare fedt, lød det fra Torben Overgaard (K), formand for Thisted Kommunes kultur- og fritidsudvalg, da han som en blandt flere bød velkommen til de i første omgang godt 600 deltagere, som havde sikret sig en billet til festmiddagen, det første anslag til festen for idrætten og foreningslivet i Thisted Kommune.

Preben Dahlgaard (V), formand for kommunens eliteidrætsråd, lod med tanke for sidste weekends store arrangement i Thyhallen, generalforsamlingen i Thisted Bryghus, eller bare "Den fjerde højtid i Thy", falde en bemærkning om, at Thy Awards, som i år afvikles for ottende gang, gerne må blive den femte højtid i Thy.

- Eliten er inspiration for bredden - og omvendt, sagde Preben Dahlgaard og tilføjede, at det er vigtigt med en aften, hvor folk bare kan være sammen.

Der var både rød løber og velkomstdrinks, da gæsterne kom til festmiddagen Foto: Bo Lehm

Samværet startede allerede da gæsterne kom. Der blev hilst på hinanden med et glas rosévin i glasset, og snart gik snakken lystigt, og det blev ikke mindre, da middagsgæsterne gik til bords i på gulvet i Thyhallen, som normalt er forbeholdt en del af kommunens eliteidræt, Mors Thy Håndbolds ligaherrer.

Kasper Boamah, th., kalder showet en god fest, men glæder sig også over, at så mange tager sig til til at være med. Foto: Bo Lehm

- Det er en god god fest, siger Kasper Boamah, medlem af Thy Triatlon Team, med tanke for, at det ud over at være en fest også er en rigtig god anledning til bare at mødes. Både på kryds og tværs af foreninger, men også bare mødes med andre.

Award-festen er ikke kun for idræts- og foreningsfolk, men også for de mange, som passer ind i flere roller.

En af dem er Virginija Pedersen, til daglig regnskabschef i en lokal virksomhed, tidligere håndboldspiller - og i dag aktiv crossfit-udøver.

Virginija Pedersen fik sin billet til showet som en overraskelse. Den lå i nissesokken op til jul. Foto: Bo Lehm

- Mange af os kender hinanden. Enten gennem vores arbejde eller gennem de foreninger, vi er aktive i. Så aftenen er også en god måde at dyrke sine netværker, siger hun.

Og hendes billet til arrangementet - den lå faktisk i nissesokken som en pakke op til jul. Heldigt nok, for billetterne til festmiddagen var hurtigt udsolgt.

Der var dækket op til 600 middagsgæster i hallen, og det krævede forberedelse i kulissen Foto: Bo Lehm

- Nu skal vi bare hygge og og have en god aften, siger hun.

Og aftenen bliver bare bedre, når dørene klokken 19 åbnes for yderligere 300 gæster, som skal følge awardshowet fra tribunepladserne i centerhallen.