95-årig kvinde slået ned i sin entré

SNEDSTED:En 95-årig kvinde, der bor på Hovedgaden i Snedsted, blev ifølge Lokalpolitiet i Thisted udsat for et fuldstændig tilfældigt overfald, da en mand lørdag aften ringede på hendes dør. Da kvinden åbnede døren, slog manden hende hårdt i ansigtet, så hun fik et blåt øje og faldt og slog sin hofte.

Den 48-årige mand havde en times tid forinden allerede været i kontakt med politiet, da han ankom til Snedsted i en taxa sammen med en kvinde. Han skubbede til kvinden og slog hende i ryggen. En politipatrulje kom til stede, og klokken 18.29 blev manden sigtet efter ordensbekendtgørelsen.

Manden har derefter tilsyneladende ladet sin vrede gå ud over den 95-årige kvinde, som han ifølge politiet ikke kendte i forvejen. Politiet valgte at anholde manden fra 20.30 til 05.21, og den 48-årige bliver nu også sigtet for vold.