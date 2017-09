A-holdet er klar

THY: Socialdemokratiet stiller med 14 kandidater, når der er valg til kommunalbestyrelsen 21. november 2017. Kandidaterne er Ulla Vestergaard, Thisted, Jesper Andersen, Thisted, Peter Uno Andersen, Thisted, Preben Dahlgaard, Thisted, Preben Holler, Klitmøller, Henning Holm, Hurup, Mette Kjærulff, Thisted, Poul Henrik Kusk Kristensen, Thisted, Jan Fink Mejlgaard, Thisted, Peter Skriver Nielsen, Hurup, Jens Otto Nystrup, Nors, Ida Pedersen, Hanstholm, Jane Rishøj, Vesløs og Poul Erik Thyland, Agger. Desuden har partiets Thy/Mors-kreds opstillet de to kandidater Bente Bang, Agger, og Hanne Korsgaard, Thisted, til regionsrådsvalget.

Listerne omfatter både erfarne politikere og nye kandidater.

- Fælles for dem alle er, at de har erfaringer fra organisations- og foreningsarbejde, hvilket er en væsentlig baggrund for et politisk virke, lyder det i en pressemeddelelse.