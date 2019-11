Åben fredags-bar for tilflyttere: Café med hygge og networking

THISTED:”Vi prøver det af. Og så ser vi om behovet er derude.”

Med den forhåndsindstilling inviterede Vizuall, web- og reklamebureau i Thisted, i sidste uge nytilflyttere og ”tilbageflyttere” på en omgang fredagshygge og networking.

Tilsyneladende var der i høj grad et behov. For ikke færre end 60 fandt vej til Vizualls lokaler på Nytorv fredag eftermiddag i sidste uge. Så derfor er det nok ikke sidste gang, der bliver holdt ”tilflytterbar” i Thy.

- Sikke da en opbakning. Der blev snakket på kryds og tværs og stemningen var super. Og de fleste kom bagefter og sagde tak for initiativet. Så vi bliver nødt til at gøre det igen, fortæller Ane Liebing Grøngaard, medarbejder hos Vizuall.

Hun tog initiativ til tilflyttercafeen sammen med sin kollega Lisbeth Sørresiig Alling og Lars Brix Kortegaard Jensen fra revisionsfirmaet Brandt.

Flere virksomheder har allerede sagt ja til, at de gerne vil være værter for kommende udgaver af begivenheden. Men hvor og hvornår det bliver næste gang, er der endnu ikke taget stilling til.

Måske også noget for børn

- Vi drømmer om, at det kan blive en slags stafet, der går på tur. Det er jo ikke sikkert, at der kommer ligeså mange næste gang, men det er heller ikke afgørende. Målet er at opbygge nogle relationer mellem tilflyttere og tilbageflyttere.

- Og det kunne også være, at vi skulle lave noget, hvor der også er plads til børn, siger Ane Liebing Grøngaard, der selv flyttede tilbage til Thy for et par år siden efter 10 år i Aarhus.