Åbent mediehus for fuld musik: Jonah Blacksmith satte punktum for festdag

THISTED:Torsdag aften satte de lokale helte fra Jonah Blacksmith et passende punktum for Åbent Hus-arrangementet hos Det Nordjyske Mediehus i Thisted.

Intimkoncerten i Thisted Musikteater var for indbudte gæster, og de 230 deltagere fik en stor musikalsk oplevelse med brødrene Alstrup, der torsdag stillede op i trio-formation, ledsaget af Jon Bisgaard Kjeldsen.

Koncerten var en passende afrunding på en dag med masser af aktiviteter på Havnetorv.

Dagen startede med uddeling af chokoladeboller, og det lykkedes mediehusets medarbejdere at uddele 300 chokoladeboller til glade morgentrafikanter på bare en time.

Selv en patrulje fra Midt- og Vestjyllands Politi rullede vinduet ned og spurgte til, hvad der blev uddelt - og mediehusets medarbejdere kvitterede selvfølgelig med chokoladeboller, så også ordensmagten kunne få en glad start på dagen.

Senere var Det Nordjyske Mediehus vært ved kaffe, kage og rundvisning i de nye lokaler ved havnefronten. Såvel mangeårige abonnenter som nysgerrige forbipasserende benyttede sig af muligheden for at få et kig indenfor.

Én af dem, der havde lagt vejen forbi, var Kristian Richardt Møller, tidligere underdirektør på Thisted Bryghus. Han havde læst om arrangementet i avisen og valgte at lægge vejen forbi, efter han havde besøgt sin hustru på Vibedal Plejecenter.

- Jeg har abonneret på avisen hele mit voksne liv, faktisk siden 1964, så jeg er en tilfreds kunde, sagde Kristian Richardt Møller, der dog savner omtale af flere mærkedage fra Thy og Mors i avisen.

Han fik snart følgeskab af tidligere borgmester Erik Hove Olesen, der også er mangeårig abonnent, og de to fik sig en kop kaffe og en snak, mens folk strømmede til og fra.

Blandt gæsterne var også en hel dansk-klasse fra VUC, der er i gang med et undervisningstema om medier. Eleverne spurgte ivrigt ind til mediehusets arbejdsgang, og redaktionschef Lars Bang Bertelsen fik travlt med at svare for sig.

Radio Nordjyske sendte live fra torvet om eftermiddagen, mens pølsevognen fik travlt med at servere gratis pølser for de mange sultne gæster.

Åbent hus Thisted