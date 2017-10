Åbningsdagen nærmer sig

ØSTERILD: For 24-årige Matis Paaske er det lidt lige som dagen før juleaften: Det må snart gerne være nu.

Men så kan han se ud over de nye lokaler i den kommende butik i Østerild og konstatere, at det nok er godt, at der er et par uger endnu.

- Men jeg er spændt og glæder mig, siger den muligvis yngste selvstændige købmand i det nordvestjyske.

Fra et godt fast job i forsvaret blev han headhuntet til jobbet som købmand i Østerild og han ser faktisk frem til arbejdet, selv om det bliver mere end de sædvanlige 37 timer.

Og han har endda inden butikken er åbnet nye ideer klar i kulissen, men de skal først afsløres i løbet af efteråret.