Aagaard er nu også en forening

HURUP:Med etableringen af en forening, der slet og ret hedder ”Aagaards Forening”, er der taget et nyt skridt i arbejdet for at videreføre Aagaard i Refs syd for Hurup som et center for både tekstilhåndværk og andre håndværkstraditioner.

Gården har været drevet som Aagaard Tekstil af Else Høgh. Efter hendes død sidste år er den 200 år gamle, firlængede gård overtaget af tømrer Nikolaj Kirk, der arbejder med både bygningsbevaring og gamle håndværk.

Sammen med en række frivillige har han i sommer genåbnet Aagaard med butik og temaweekender om uld. Fra i efteråret vil Nikolaj Kirk og lokale håndværkere gå i gang med at indrette værksteder i en af gårdens længer - et projekt, der er støttet med én mio. kr. af Realdania.

Den nye bestyrelse for "Aagaards Forening". Bagerst fra venstre formanden Frans Thomsen, Stig Asboe og Gitte Grønlund Christensen. Forrest Belinda Fredslund og Solveig Sumborg. Privatfoto.

På den stiftende generalforsamling i Hurup torsdag blev der valgt en bestyrelse, som har fået Frans Jensen, kok og tømrer fra Ydby, som formand. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Stig Asboe, Boddum, Belinda Fredslund, Ydby, Gitte Grønlund Christrensen, Thisted og Solveig Sumborg, Struer.