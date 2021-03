Aagaards Ølleri er på vej med folkeaktier

REFS:Om ganske kort tid kan Nikolaj Kirk og de øvrige ølglade initiativtagere bag Aagaards Ølleri begynde at sælge de første folkeaktier.

Folkeaktierne skal bruges til finansiering af bryggeriet her i opstartsfasen, forklarer Nikolaj Kirk.

- Vi har valgt at benytte os af folkeaktier frem for en almindelig indsamling, fordi vi gerne vil give noget igen som tak til dem, der vælger at støtte os, siger han.

Ideen til folkeaktierne blev præsenteret i et opslag på ølleriets facebookside i weekenden, og siden da er der kommet over 45 positive tilkendegivelser fra følgere, der erklærer sig klar til at investere.

Aktierne vil blive udbudt i tre forskellige niveauer, der hver især kommer med forskellige fordele. Det kunne for eksempel være foredrag og rundvisning, selvfølgelig med smagsprøver - og så er alle folkeaktionærer automatisk indbudt til ølleriets årlige sommermøde.

- Der er så mange, der allerede nu kommer med forslag og gode ideer til, hvad vi kan lave, og det vil vi gerne byde velkommen, siger Nikolaj Kirk.

Han forestiller sig, at aktionærerne på sommermøderne får mulighed for at give deres besyv med, når det kommer til det helt grundlæggende omkring øllets egenskaber.

- Det er rart at få de her input, så vi ved, om vi skal skrue ned for bitterhumlen eller skrue op for aromahumlen, og jeg tror, der kan opstå noget spændende i sådan en proces.

Aagaards Ølleri Laug overtog Ølleriet Håndgjow i slutningen af 2020, og der er afsat et år til opstarten og videreførelsen, der foregår på frivillig basis.

Nu venter øllauget i spænding på godkendelsen af deres folkeaktieprogram, der er til behandling hos Indsamlingsnævnet.

Men der er blod på tanden, især når Nikolaj Kirk ser interessen og opbakningen på de sociale medier.

- Vi har selvfølgelig en drøm om at skabe arbejdspladser og blive kommercielle, det ville være vildt, hvis det kunne gå i opfyldelse, siger han og fortsætter:

- Men indtil videre er vi frivilligt funderet, og for at det kan blive til noget, har vi brug for nogle, der gerne vil hjælpe os.