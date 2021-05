Militærøvelse løb løbsk: Aalborg-soldater satte ild til nationalpark

Opdateret kl. 07.01 med udtalelser fra Nordjyllands Beredskab

THY:Soldater fra Aalborg Kaserne i Nørresundby satte sent tirsdag aften ild til Nationalpark Thy. Det var dog ikke en del af planen for den militærøvelse, de deltog i.

Ifølge vagtchef Simon Skelkjær fra Midt- og Vestjyllands Politi opstod branden, fordi soldaterne skød med lysammunition, som satte ild i noget lyng og tørt græs i nationalparkens sydlige del mellem Stenbjerg og Agger.

Vagtchefen oplyser også, at der blev tilkaldt to ambulancer, fordi flere soldater havde været lidt for tæt på røgen.

- Ingen er kommet til skade som sådan, men de er blevet tjekket for røgforgiftning, fortæller Simon Skelkjær.

Nordjyllands Beredskab blev alarmeret kl. 23 og rykkede straks ud med brandfolk fra stationen i Hurup.

Der ventede dem nogle timers arbejde i nattemørket med at få kontrol over branden.

- Man tænker altid sit, når man er på vej ud til en naturbrand, fordi der er tørt derude. Heldigvis var der ikke så meget vind, og soldaterne var selv gået i gang med at slukke med vand fra deres drikkedunke. Men der skulle noget mere vand til, konstaterer indsatsleder Jesper Madsen fra Nordjyllands Beredskab.

Han anslår, at et areal på størrelse med en halv fodboldbane - ca. 5000 kvadratmeter eller en tønde land - er futtet af ved branden.

Kort før kl. 04 kunne brandfolkene returnere til stationen.