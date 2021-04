Årets anden sæsonstart for Malthe Jakobsen

SENNELS:I weekenden er der sæsonpremiere på European Le Mans Series, og Thys hurtigste teenager er mere klar end nogensinde før.

Takket være en lynsæson i Asian Le Mans Series, hvor fire løb blev afviklet over to weekender i De Forenede Arabiske Emirater, er vinterens rust for længst banket ud af systemet. Og til den europæiske sæson har RLR Msport fundet en helt nyproduceret Ligier JS P320 LMP3-racer frem.

Malthe Jakobsen kørte bilens første kilometer i fredags.

- Det var en lidt speciel følelse at være første mand i en helt ny bil. Som sådan er det jo bare en racerbil uden andet end de knapper og funktioner, der skal være, men den står helt fin og uden slidtage eller mærker, så det var lidt sjovt, fortæller Malthe Jakobsen, som mandag og tirsdag kører den officielle preseason test på Circuit De Barcelona-Catalunya i Spanien.

Hvor sidste sæson i stor grad handlede om at lære og bygge fart op, kommer denne sæson til at handle om at vinde racerløb.

Og Malthe Jakobsen er ikke i tvivl om at han sidder i en bil med muligheder for at hente pokaler:

- Jeg synes at vi har et rigtig stærkt lineup i år. Alex Kapadia er en lynhurtig kører med flere års erfaring i LMP3-bilen, og han er en kører som jeg også kan lære nogle ting af. Michael Benham debuterede i motorsport i 2016, men sidste år blev han nummer to i Michelin Le Mans Cup i en LMP3-bil, og allerede efter vores første testdag i fredags kan jeg mærke at han har en fed indstilling til det hele. Vi har stadigvæk nogle skrappe konkurrenter, men vi har virkelig en god pakke.

Ganske som i fjor skal Malthe op at stå på tæer i løbet af sæsonen, og det starter allerede ved årets første løb i Spanien. Som så mange gange før er den spanske Formel 1-bane nemlig et stykke asfalt, han ikke tidligere har kørt race på.

- De fleste løb i denne sæson er da på baner, hvor jeg har kørt før, men vi lægger ud på en bane, hvor jeg starter fra nul. Det plejer nu ikke at være et problem, så det skal nok gå fint. Men jeg glæder mig da til de løb, hvor jeg allerede har banen inde under huden, fortæller thyboen.

Kvalifikationen til weekendens løb køres lørdag eftermiddag klokken 14, mens det fire timer lange løb starter søndag klokken 11.

Både kvalifikation og løb kan streames gratis på www.europeanlemansseries.com/live