Årets talent 2018 i Thisted Kommune er en pige

THISTED: Samtlige nominerede til prisen som årets talent 2018 i Thisted Kommune er piger. Dermed er det altså kun hvilken sportsgren årets talent 2018 begår sig indenfor, der hersker tvivl om.

Nomineret til prisen er fodboldspiller Sophie Graversen fra FC Thy - Thisted Q. Hun begyndte sin fodboldkarriere i Nors BK, men spiller i dag på U18-holdet i FC Thy Piger. Sophie Graversen blev udtaget til U16 landsholdet og blev dobbelt målscorer i sin debut. Hun debuterede også for FC Thy - Thisted Q’s 3F Liga-hold, hvor hun ligeledes nettede.

Lærke Siim fra Thisted Badmintonklub er den anden nominerede i konkurrencen. Lærke Siim træner ofte med ældre drenge for at blive udfordret til træning. Derudover er hun grundet sit talent allerede en del af seniorholdet, hvor hun har mulighed for at skrabe point sammen til badmintonklubben. Lærke Siim beskrives som ihærdig, arbejdsom og seriøs og spås en stor fremtid indenfor sin sportsgren.

Den tredje af de tre nominerede piger er Karoline Sørensen fra Thisted Svømmeklub, hvis resultater er ganske enestående. Hun vandt blandt andet guld ved de nordiske juniormesterskaber og kvalificerede sig til EM for juniorer. Derudover er hun medvirkende til, at hendes kammerater på holdet er glade og løfter deres niveau sportsligt, lyder det fra Thisted Svømmeklub.

Prisen bliver uddelt i forbindelse med Thy Awards fredag 1. februar i Thy Hallen.