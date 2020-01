Årets ungleder skal hædres

THISTED:Årets Thy Awards nærmer sig, og nu løftes sløret for, hvem de nominerede til Årets Ungleder er. De heldige er 14-årige Ninna Holler-Jensen fra Nors Gymnastikforening, 16-årige Søren Blaabjerg fra Skjoldborg-Stagstrup KFUM og 17-årige Julie Kappel Petersen fra Thisted Svømmeklub.

For at komme i betragtning til hæderen skal man være en rollemodel for andre unge, have vilje til foreningsarbejdet, vist gå-på-mod og have gjort en forskel for andre unge idrætsudøvere. Med prisen som ”Årets ungleder” følger en check på 2.500 kroner. Årets Ungleder er valgt af en komité.

Værterne for Thy Awards er igen i år Brian Lykke og Morten Kristensen, mens maden kommer fra Spisehuset Thy.