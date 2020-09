Århundredets dummeste træk? Meldte sig ind i kundeklub lige før tyveri

THISTED:Et butikstyveri, der blev begået mandag kl. 16.45 i Sport 24 Outlet på Sennelsvej i Thisted, er nok et af de tilfælde, der er nemmere at komme til bunds i end andre.

Her meldte en 57-årig mand med bopæl i Thisted Kommune sig nemlig ind i butikkens kundeklub, inden han stjal et par sko til 550 kroner, fortæller lokalpolitiet i Thisted.

Ifølge politiet fortsatte manden med at gå ud af butikken, da alarmen gik i gang, og personalet lod ham gå.

- Han er sådan set nem at finde, kan man sige. Vi skal ud at have ham afhørt, men det er til at finde ud af i hvert fald, lyder det fra politikommissær Jørgen Jensen, der også fortæller, at der er videooptagelser af manden.