Aase skulle takke for medaljen. Men så mødte hun dronningen igen

1. maj stoppede Aase Hyldig efter 44 år som det kendte ansigt i Superbrugsen i Thisted.

Som tak blev den populære kassedame, der bor i Øster Jølby på Mors, belønnet med Dronningens Fortjentsmedalje.

Medaljen kom med posten, men som traditionen byder, så må man komme i audiens og personligt takke majestæten.

Mandag 31. juli tog Aase Hyldig så turen til København, og det blev en dag, hun aldrig vil glemme - ikke mindst på grund af en særlig oplevelse.

For hun mødte dronning Magrethe ikke kun én, men helt usædvanligt - to gange.

Det vender vi tilbage til.

Fulgt til ventesalen

Aase Hyldig var sat til at møde kl. 12.10 ved Christiansborg Slot. Selve audiensen foregår i slottets Dronningesal.

- Vi fik først tjekket vores ID i et stort venterum. Herefter blev vi af adjudanter fulgt til et nyt venteværelse.

Her så vi en af adjudanterne lave en lille beskrivelse af hver af os: briller, tøj, hår - så vi kunne genkendes i mængden. Vi var jo 80 personer, der skulle ind og takke dronningen, og det skete i hold á tre.

- Vi blev så fulgt til Dronningesalens venterum, hvor vi blev instrueret i, hvad etiketten siger, at man skal gøre ved en audiens. Det var blandt, hvad man skulle gøre fra, at man kom ind i den store sal, til man trykkede majestætens hånd. Og det handlede ikke mindst om, hvordan vi skulle titulere og samtale med dronningen.

Her ses den flotte medalje. Foto: Ole Iversen

Klar procedure

Her måtte vi også aflevere alt, hvad vi havde af genstande: tasker, overtøj og mobiltelefon, fortæller Aase Hyldig.

- Så blev det min tur. Jeg havde lyttet lidt til, hvad de, der havde været inde før mig, havde sagt til dronningen.

Iført mine hvide handsker kom ind jeg ad den store dør, og der midt i den kæmpestole sal sad dronningen alene midt i rummet på en stol med kun et lille bord ved siden af sig. På bordet lå min indstilling, forklarer Aase.

- Jeg nejede ved døren. Og jeg skulle tage to skridt mere i retning mod majestæten og neje igen. Til sidst var jeg henne ved dronningen, hvor jeg nejede endnu engang og tog hendes hånd og sagde:

- God dag deres Kongelige Højhed. Jeg takker ærbødigst for den fine medalje. Jeg gik et skridt tilbage, og så kunne vi tale sammen.

Aase Hyldig Hun sluttede 1. maj. Men hun giver en hånd med på sin gamle arbejdsplads en gang i mellem Foto: Ole Iversen

Barnebarnet Christian

Forinden havde en adjudant hvisket hende i øret, at hun ikke skulle være nervøs. Dronningen er også et menneske. Tal om, hvad der falder dig ind ind. Hun elsker at tale, lød det ifølge Aase Hyldig.

- Først overbragte jeg en hilsen fra mit barnebarn Christian til Dronningen, der jo også har et barnebarn, der hedder Christian. Derefter roste jeg Dronningens kreative evner, og hun takkede med en opfordring til mig.

- Vil de ikke gøre mig den glæde at besøge udstillingen Kongernes Samling på Koldinghus, sagde Hendes Majestæt.

- Jeg spurgte hende, om hun skulle tilbage til Gråsten Slot. Jeg havde hørt, at hun havde taget turen til København med helikopter. Og hvad med ryggen, når der skulle rejses så langt. Gik det godt med den, spurgte jeg hende.

Dronningens svar var: Århhh, det kunne være bedre, sagde hun, fortæller Aase Hyldig.

Audiensen var ved at være slut. Jeg gik mod døren ud, vendte og nejede en sidste gang, før jeg gik ud.

Men det blev ikke sidste gang, at jeg mødte dronningen, fortæller Aase Hyldig, mens hun smågriner.

Mødtes ved toiletterne

- Det var helt vildt. For mens de to andre på mit hold var inde hos Majestæten, skulle jeg pludselig sådan tisse. Jeg blev vist toiletgangen, som ligger lige udenfor Dronningesalen. Her er der tre døre, og to af dem måtte vi benytte. Men ikke den tredje, hvor der var en kongekrone over. Da jeg kom ud fra toilettet og var ved at vaske mine hænder, kom dronningen pludselig gående - fuldt af tre adjudanter. Hun skulle også på toilet. Jeg nikkede pænt, mens jeg stod ved håndvasken, og hun gik ind på “krone-toilettet”, mens adjudanterne ventede udenfor. Det blev lige godt en sjov oplevelse. Det var vildt, at jeg mødte dronningen ved toilettet. Dét tror jeg ikke, at mange har oplevet, lyder det fra Aase Hyldig.

Turen til København blev tilbragt sammen med datteren Charlotte og barnebarnet Sofie. Og den store dag blev afsluttet med Tivoli-besøg, kanalrundfart, Marmorkirken og Amalienborg.

Men det var den “dobbelte” audiens, som Aase Hyldig især vil huske fra turen til København.