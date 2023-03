Adgang til oplevelser: Surftrappe skaber sammenhæng

HANSTHOLM:Med et betinget tilsagn om 4,1 mio. kroner i støtte fra Bolig- og Planstyrelsen og nu yderligere 552.000 kroner fra Thisted Kommune, 302.000 kroner som direkte projektstøtte og 250.000 kroner som garantistillelse, er forudsætningerne for at realisere projektet "Surftrappen i Hanstholm" opfyldt.

Det er Hanstholm Idrætsforening, der står bag projektet.

En enig kommunalbestyrelse har i denne uge godkendt Thisted Kommunes støtte til projektet, som er en del af Cold Hawaii Masterplan 2.0 fra 2019.

- Surftrappen skal være med til at skabe sammenhæng og synlighed for alle, der vil se området ovenfor skrænten, sagde Ida Pedersen (S) med tanke for, at trappen vil skabe forbindelse mellem det attraktive surfområde "Middles" øst for Hanstholm Havn og den reakreative stiforbindelse, der løber på skrænten ovenfor. Blandt andet gennem det rekreative område Hawskoven.

- Det bliver rigtig godt, når vi får en sti hele vejen rundt, sagde Ida Pedersen og roste Hanstholm Idrætsforening for dens arbejde med at søge penge hjem til projektet.