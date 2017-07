Adskillige ville se nye lejligheder

THISTED: Formanden for Thisted Bolig, Grethe Andersen havde nok regnet med en stor interesse, når der blev lukket op for alle interesserede i at se nærmere på de kommende lejligheder på Caroksminde-grunden mellem Kastet og Munkevej.

- Men jeg havde ikke troet, der ville komme så mange, fortalte hun midtvejs i de timer, hvor der var adgang til at se byggeriet og en enkelt prøvelejlighed.

Hun tør ikke sige noget om antal gæster, men de kan tælles i hundreder.

Og alle, der både havde en chance og adskillige andre, blev skrevet op, men det er de ældste medlemmer af Thisted Bolig der har forret til at leje dem foruden nogle andre mere tekniske detaljer.

Formanden er derfor overbevist om, at når lejlighederne står klar, så står lejerne også klar.