Advarsel fra støtteforening: Nyt nærhospital skal ikke udvande sygehuset

THY-MORS:- Set fra vores synsvinkel hilser vi alle forbedringer i sundhedsvæsenet velkomme, og vi ønsker da også morsingboerne tillykke med det her. Det afgørende er så, hvad indholdet i nærhospitalet bliver. Det, der er vigtigt for FAST, er, at sygehuset i Thisted ikke svækkes.

Det fastslår Erik Holm, formand for foreningen FAST, Fremtidens Akutsygehus i Thisted. Foreningen kæmper for at bevare og styrke funktionerne på sygehuset i Thisted, og i den sammenhæng er planerne om et såkaldt nærhospital i Nykøbing interessante.

- Det, man fik indtryk af, ud fra det sundhedsministeren sagde på pressemødet onsdag morgen, er, at der er tale om et slags udvidet sundhedshus, men jeg er meget spændt på at se indholdet, siger Erik Holm og tilføjer:

- Jeg er helt med på, at der kan være særlige funktioner, man kan have der, for eksempel tilbud til kronikere. Men som formand for FAST vil jeg godt sige, at vi skal passe meget på at værne om vores akutsygehuse og specielt så lille et akutsygehus som det i Thisted. Vi skal ikke til at udvande det, ved at de skal løse opgaver andre steder. Personalet har mere end nok at gøre med at løse de opgaver, de er pålagt. Der skal man lige passe på. Det er besværligt nok at skaffe læger og sygeplejersker til Thisted Sygehus.

Bortset fra de mange ubesvarede spørgsmål, så kan Erik Holm kun rose regeringen for timingen af udspillet. Torsdag aften afholder FAST nemlig et vælgermøde på Plantagehuset i Thisted, hvor fremtiden for sundhedsvæsenet og psykiatrien i Thy og Mors er på dagsordenen. En lang række kandidater til regionsvalget deltager.

- Jeg er sikker på, at udspillet bliver et af de emner, der kommer op at vende, siger han.

Erik Holm forventer, at udfordringerne med rekruttering af personale til sundhedsvæsenet bliver et andet stort emne.

- Vi har lige set på TV2, hvor pressede mange hospitaler er, og vores sygehus er sikkert ingen undtagelse, siger han.