Advokat om sit eget forslag: Det betyder ingenting. Ingenting overhovedet

"Såfremt Thy-Mors Energi ved en uagtsom handling forårsager skade på 3. mands ejendom, og som følge heraf er erstatningsansvarlig, ydes erstatning i overensstemmelse med dansk rets til enhver tid gældende regler."

Denne sentens blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i Thy-Mors Energi A.M.B.A. i sidste uge. Dens ophav var Bent Dalgaard, Thisted, som ganske vist ikke er medlem af repræsentantskabet, men ikke desto mindre som kunde og andelshaver i energiselskabet havde indsendt tre forslag til beslutning.

De to første blev afvist og bortfaldt. Det var det tredje også tæt på at blive, men så fremsatte mødets dirigent, advokat Ole Møller Knudsen, en redigeret version, som forsamlingen bifaldt uden afstemning.

Bent Dalgaard havde med sit forslag reageret på en sag, Nordjyske beskrev i februar i år. Her fortalte Susanne og Hans Jørgen Pedersen, hvorledes de uforvarende havde fået beskadiget en række apparater i deres hus i Hov nordøst for Thisted, fordi Thy-Mors Energi efter en strømafbrydelse var kommet til at sende strøm med for kraftig spænding ind til dem.

Thy-Mors Energis netselskab Elværk henviste parret til at melde skaderne til eget forsikringsselskab. Men her var der kun dækning for en del af nyværdien på de ødelagte apparater, fordi disse var for gamle til at forsikringen dækkede fuldtud. Forsikringsselskabet trak ovenikøbet en selvrisiko fra erstatningsbeløbet, men den har Thy-Mors Energi efterfølgende valgt at betale for parret.

Ved en fejl sendte Thy-Mors Energi i juni sidste år for stærk strøm ind til Susanne og Hans Jørgen Pedersen. Det ødelagde angivelig elektriske apparater for 30.000 kr. hos pensionistægteparret. Men Thy-Mors Energi vil kun dække skader for 1500 kr. Arkivfoto: Bo Lehm

Men principielt mente Susanne og Hans Jørgen Pedersen, at deres indboforsikring slet ikke burde blandes ind i erstatningsspørgsmålet, eftersom ansvaret for skaden alene var Thy-Mors Energis. Hvortil Kristian Tilsted, teknisk chef i Thy-Mors Energi, svarede, at man havde fulgt normal procedure for elnetselskaber.

Derfor stillede Bent Dalgaard sit forslag, som var formuleret sådan, at Thy-Mors Energi er erstatningsansvarlig for ødelæggelser som følge af fejl i selskabets installationer. Det blev i ovennævnte redigerede form vedtaget og er altså nu er en del af regelsættet i Thy-Mors Energi. Nordjyske har spurgt Ole Møller Knudsen, hvilken betydning vedtagelsen så får.

- Ingenting. Ingenting overhovedet, lyder svaret fra advokaten.

???

- Nej, for det er sådan, at tingsforsikring altid dækker skader før ansvarsforsikring. Forsikringsloven er formuleret, så det ikke kan undgås, at den skadevoldtes forsikring bliver inddraget. Så kan der efterfølgende blive tale om en regres mellem parternes forsikringsselskaber, som kan ende med, at skadevolderens ansvarsforsikring dækker noget af skaden. Men det er kun i de situationer, hvor den skadelidte ikke har nogen forsikring, at det kan komme på tale, at skadevolderens forsikring alene dækker skaden, lyder forklaringen fra Ole Møller Knudsen.

Bent Dalgaard har stillet mange forslag i og uden forThy-Mors Energis repræsentantskab. Uden at være til stede fik han i sidste uge vedtaget et. Men får det nogen betydning? Arkivfoto: Bente Poder

Så forslaget, der blev vedtaget, viser højst den potentielle skadevolders gode vilje. Men Susanne og Hans Jørgen Pedersens uheldige sag har dog fået en positiv konsekvens for andelshaverne.

- Der var tale om en beklagelig fejl med overspændingen. Vi har sagt, at vi fremover betaler folks selvrisiko i de heldigvis sjældne tilfælde, hvor vi som selskab er skyld i den slags uheld, sagde formand Robert Hove på repræsentantskabsmødet.