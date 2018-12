Advokater efter sag i Nordjylland: Pensionsselskabers brug af overvågning eksploderet

HURUP: Detektiver følger efter biler, og de filmer skjult, mens folk handler ind. En række forsikrings- og pensionsselskaber har i dag afdelinger, der skal afsløre, om deres kunder snyder, og nu går det for vidt.

Det mener advokat Karsten Høj. Han og hans kompagnoner hos Elmer Advokater i København beskæftiger sig i øjeblikket med flere sager, hvor folk har fået afslag på erstatning eller er frataget udbetalinger efter overvågning.

- Brugen af skjult overvågning er eksploderet de seneste år. Det har fået alt for stort omfang, siger Karsten Høj til Fagbladet 3F.

Hans kritik kommer efter en sag i Hurup i Thy. Her smed AP Pension en kvinde ud af forsikringen efter skjulte videooptagelser. De truede hende med politiet. Nu har Ankenævnet for Forsikring forlangt, at AP Pension skal genoptage hende.

- Overvågning bruges nærmest rutinemæssigt

Ingen har tal på, hvor meget der overvåges i dag. Heller ikke brancheforeningen Forsikring & Pension. Selskaberne skal ikke indberette deres efterforskning nogen steder.

Finanstilsynet gennemførte for tre år siden en undersøgelse af selskabernes efterforskning ved personskader.

- Det virker, som om selskaberne har følt rapporten fra dengang som frit lejde til at intensivere efterforskningen. Overvågning bruges i dag nærmest rutinemæssigt. Det sker, hvis selskaberne synes, at personen er for aktiv set i forhold til sine skader, oplever Karsten Høj.

Han er formand for Danske Advokaters fagudvalg for erstatnings- og forsikringsret. Her har emnet ikke været diskuteret. Derfor udtaler Karsten Høj sig på egne vegne.

Advokat Brian W. Lassen fra Kolding har i øjeblikket tre sager, hvor overvågning indgår. Han ser, at selskaberne tager de mest indgribende metoder i brug med det samme.

- De kunne begynde med at bede om lægeerklæringer og papirer fra kommunerne. Forsikringsbranchen burde gøre det samme som pressen. Hos medierne er der meget skarpe regler for, hvornår der må bruges skjulte optagelser, foreslår Brian W. Lassen.

Film er klippet sammen

Når han får film fra selskaberne, så er de klippet sammen. De viser, hvad der støtter, at en person skulle have snydt.

- Men hvis vi kunne få råbåndene, ville de måske afsløre noget helt andet, siger Brian W. Lassen.

Advokat Svend Aage Helsinghoff fra Aarhus støtter i øjeblikket en mand fra Herning. Han har fået stoppet den udbetaling, han har modtaget en række år. Han er blandt andet blevet filmet på en golfbane.

- Jeg mærker, at selskaberne bruger overvågning og efterforskning mere. De benytter blandt andet tidligere politifolk som efterforskere. Deres rapporter er tit meget farvede og ikke objektive. De bruger alle kræfter på at bevise, at folk snyder, siger Svend Aage Helsinghoff.

Indskærpede interne regler

Advokaterne fortæller, at golf og fitnesscentre er nogle af de steder, hvor folk hyppigt filmes hemmeligt.

- Arbejdsskadede og andre får at vide af deres læge, at de skal holde sig i gang. Men hvis de begynder at træne, mener pensionsselskaberne tit, at de har snydt, siger Svend Aage Helsinghoff.

Advokat Charlotte Marie Schmidt Christensen fra Aalborg fortæller, at hun gennem de seneste år har oplevet en udvikling i, hvilke metoder i form af overvågning og lignende, som selskaber benytter i forbindelse med deres sagsbehandling. Hun assisterer kvinden fra Hurup.

Brancheorganisationen Forsikring & Pension skærpede for tre år siden på et par punkter sin interne regler om, hvordan selskaberne må efterforske. Der er ingen planer om nye ændringer.

- Vi har ikke fået meldinger om, at der skulle være problemer. Pensions- og forsikringsselskaber forvalter kundernes penge. De har pligt til at kontrollere deres udbetalinger. De skal sørge for, at der gives det rigtige beløb til kunderne, hverken mere eller mindre, siger underdirektør Hans Reymann-Carlsen fra Forsikring & Pension.