Ægtepar: - Vi blev overfaldet af læge

THISTED: Fredag formiddag 18. august skulle 36-årige Moizda Ashimi til en konsultation hos sin læge, der er en af dem, der arbejder hos Nordic Medicare på Højtoftevej i Thisted.

Men konsultationen endte med at hun fik en lussing, og ægtemanden, 38-årige Fawad Ashimi, fik et knæ i skridtet.

NORDJYSKE har flere gange henvendt sig til Nordic Medicare for at få deres kommentar, men de er trods flere henvendelser ikke vendt tilbage.

Hos Thisted Politi vil man ikke kommentere på en igangværende efterforskning, men bekræfter, at der er indgivet en anmeldelse mod lægen og en person mere.

Ægteparret fortæller, at de er meget rystede over episoden.

- Vi havde en anden læge, da vi kom til Thisted, men som så mange andre måtte vi finde en ny, da den oprindelige læge gik på pension, fortæller Fawad Ashimi.

Den nye læge hos Nordic Medicare var meget anderledes og den pågældende dag var den tolk, som var tilsagt til hjælp for Moizda Ashimi, ikke mødt frem.

- Så siger lægen, at vi skulle gå og få en ny tid, siger Fawad Ashimi, der prøvede at få lov til at hans hustru alligevel kunne få lov til at snakke med lægen.

- Men han råbte, at vi skulle gå ud, og så siger jeg til ham "hvorfor han bliver vred", fortæller Fawad Ashimi.

Men det gjorde åbenbart lægen endnu mere ophidset og pludselig fik Fawad Ashimi et knæ i skridtet og samtidigt falder hans hustru besvimet om og så kommer der en anden person og giver hende en lussing.

Fawad Ashimi vælger så at ringe til politiet, som kommer til stede og skriver de forskelliges forklaringer ned.

Samtidigt forsøger ægteparret at komme til vagtlægen på sygehuset for at få en såkaldt politiattest, som er en lægeundersøgelse til brug i en eventuel retssag.

Men det lykkes dem ikke, da det er om dagen og så skal man til egen læge, men det er jo svært, når man netop har anmeldt egen læge for vold.

Ægteparret Ashimi kom til Danmark fra Afghanistan og til Thisted i 2010 med deres to børn.