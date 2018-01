Ægtepar dømt for vanrøgt af dyr gennem flere år

THY-HANNÆS: Et ægtepar fra det sydlige Thy har nu fået den endelige dom, efter at de i Vestre Landsret fik en afgørelse i en sag om vanrøgt og dyremishandling gennem flere år.

I Byretten i Holstebro fik den nu 62-årige mand en bøde på 150.000 kroner og den 47-årige kvinde en tilsvarende på 75.000 kroner, men begge bøder blev af landsretsdommerne hævet med henholdsvis 50.000 og 25.000 kroner.

Og så må parret ikke beskæftige sig med dyr de næste fem år.

- Jeg har sendt afgørelsen til anklagemyndigheden i Midt- og Vestjyllands Politi, siger statsanklager Jette Uhrenholdt og forklarer, at det er herfra man skal sørge for, at parret skiller sig af med dyrene.

I første omgang er det landmandsparret selv, der skal sørge for det, men politiet vil senere undersøge, om det også er sket.

I princippet kan parret anke til Højesteret, men det kræver en ansøgning til procesbevillingsnævnet.

Sagen begyndte tilbage i efteråret 2013, hvor en dyrlæge blev opmærksom på forholdene i en stald. Her var der køer med ildelugtende og gabende sår og ubehandlede knoglebrud. Og på grund af manglende udmugning i stalden gennem længere tid havde kreaturerne vanskeligt ved at nå deres foder og vand.

Også grise, heste og flere mindre dyr har levet under forhold, som i det 14 sider lange anklageskrift er blevet betegnet som "uforsvarlige" eller "groft uforsvarlige". I et enkelt tilfælde blev forholdene vurderet som egentlig dyremishandling.